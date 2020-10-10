ЕГЭ в 2021 году пройдет с 22 марта по 1 июля - проект расписания
21:00 10.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2021 году планируется провести с 22 марта по 1 июля, следует из проекта расписания, опубликованного в субботу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ подготовлен Минпросвещения РФ и Рособрнадзором.
"Приказом утверждаются расписание проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2021 году, время начала и продолжительность проведения ЕГЭ по каждому учебному предмету в 2021 году; требования к использованию средств обучения и воспитания при проведении ЕГЭ в 2021 году", - говорится в пояснительной записке к документу.
ЕГЭ в 2021 году пройдет в три этапа: досрочный период - с 22 марта по 16 апреля, основной - с 24 мая по 1 июля, дополнительный - с 3 по 17 сентября. Досрочный и основной периоды начнутся с экзаменов по географии, литературе и химии.
В документе также уточняется, что ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10:00 по местному времени.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса экзамены для выпускников школ были перенесены на более позднее время, ЕГЭ проходил с 3 июля по 8 августа.
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