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В столице Киргизии ситуации стабилизировалась - комендатура

09:30 11.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в столице Киргизии, где с 5 октября продолжались массовые беспорядки и столкновения между сторонниками различных политических сил, стабилизировалась. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в комендатуре Бишкека.

"В настоящее время обстановка в городе стабильная, она контролируется сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими ВС", - заявил представитель комендатуры. По его словам, охранять общественный порядок также помогают несколько тысяч представителей народных дружин. "В первый день действия комендантского часа никаких серьезных правонарушений на территории столицы зарегистрировано не было", - подчеркнул собеседник.

С 9 октября по решению президента страны Сооронбая Жээнбекова в Бишкеке было введено чрезвычайное положение

В социальных сетях пользователи утверждают, что сторонники назначенного в субботу премьер-министром страны Садыра Жапарова праздновали вечером 10 октября на площади возле здания Дома правительства это событие почти до 23 часов вечера. И даже организовали салют. При этом комендантский час в Бишкеке действует с 21 часа вечера до 5 часов утра.

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