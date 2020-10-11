Как замену истребителям F-2 Японии рассматривает беспилотники - агентство

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Японии рассматривало вариант закупки беспилотников на замену устаревающим истребителям F-2 ("Эф-2"), однако отказалось от него, несмотря на финансовую выгоду. Об этом в воскресенье сообщило агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.

Инициатором идеи закупить беспилотники выступил экс- министр обороны Таро Коно. По оценкам специалистов, принятие на вооружение беспилотных машин обошлось бы значительно дешевле. Так, к примеру, цена американского беспилотника MQ-9 Reaper ("Эм-кью-9 рипер") составляет около 1,5 млрд иен (14,2 млн долларов) - порядка 10% от стоимости F-22 с технологией "стелс". Находясь на посту министра, Коно активно продвигал этот план, исходя в первую очередь из соображений экономии.

Тем не менее его инициатива не нашла широкой поддержки среди членов правительства и правящей партии, и от ее рассмотрения было решено отказаться. Основной причиной этого стал тот факт, что собственные технологии разработки таких дронов у Японии отсутствуют и их закупка означала бы исключительно ориентированный на импорт подход. Таким образом, реализация плана негативно бы отразилась на поддержке национальной оборонной промышленности.