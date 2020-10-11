Данные о новой межконтинентальной баллистической ракете КНДР анализируются в Пентагон
09:40 11.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пентагон анализирует сведения о, возможно, новой межконтинентальной баллистической ракете (МБР) КНДР, продемонстрированной на военном параде в Пхеньяне. Об этом заявили в субботу ТАСС в оборонном ведомстве США.
"Мы в курсе сообщений касательно парада. Мы продолжаем наш анализ и находимся в контакте с союзниками в регионе", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь в Госдепартаменте ТАСС проинформировали, что американская сторона "по-прежнему руководствуется видением, зафиксированным президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре, и призывает КНДР к продолжительным и предметным переговорам для достижения полной денуклеаризации".
КНДР продемонстрировала на параде, приуроченном к 75-й годовщине основания Трудовой партии Кореи, новую МБР. Соответствующие кадры были показаны в субботу в эфире Центрального телевидения страны.
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