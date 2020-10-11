Данные о новой межконтинентальной баллистической ракете КНДР анализируются в Пентагон

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон анализирует сведения о, возможно, новой межконтинентальной баллистической ракете (МБР) КНДР, продемонстрированной на военном параде в Пхеньяне. Об этом заявили в субботу ТАСС в оборонном ведомстве США.

"Мы в курсе сообщений касательно парада. Мы продолжаем наш анализ и находимся в контакте с союзниками в регионе", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в Госдепартаменте ТАСС проинформировали, что американская сторона "по-прежнему руководствуется видением, зафиксированным президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре, и призывает КНДР к продолжительным и предметным переговорам для достижения полной денуклеаризации".

КНДР продемонстрировала на параде, приуроченном к 75-й годовщине основания Трудовой партии Кореи, новую МБР. Соответствующие кадры были показаны в субботу в эфире Центрального телевидения страны.



