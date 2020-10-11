При столкновении поезда с автобусом в Таиланде более 30 человек пострадали и 20 погибли

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 20 человек погибли и более 30 получили различные травмы после того, как товарный поезд протаранил автобус на железнодорожном переезде на северо-востоке Таиланда. Об этом говорится в распространенном в воскресенье отчете Управления по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий провинции Чачоенгсао.

Как сообщили в управлении, автобус, в котором находились около 60 человек, направлялся из провинции Самутпракан в один из храмов Чачоенгсао. Авария произошла в районе 08:00 по местному времени (04:00 мск) на одном из регулируемых железнодорожных переездов без шлагбаумов. Согласно предварительной информации, водитель автобуса, несмотря на работающий семафор, попытался проскочить перед приближающимся поездом, который пытался затормозить. В результате столкновения 20 человек погибли, еще более 30 пострадали и были доставлены в ближайшие больницы.

По предварительным данным, пассажирами автобуса были рабочие одной из фабрик Самутпракана. Полиция расследует обстоятельства происшествия.