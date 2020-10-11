За шесть часов явка на президентских выборах в Таджикистане составила 46,4% - ЦИК
11:05 11.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"По данным Центризбиркома, за шесть часов голосования к 12:00 (10:00 мск) на всех 3 375 избирательных участках республики проголосовали 2 295 459 избирателей, что составило 46,4% от количества внесенных в список избирателей", - проинформировал он. Салими отметил, что процесс волеизъявления по всей стране продолжается и созданы все условия для проведения свободных и прозрачных выборов. Также он добавил, что на всех участках принимаются меры по профилактике коронавирусной инфекции.
По данным Центризбиркома, на территории Таджикистана организовано 3 375 избирательных участков, еще 39 участков для голосования действуют за рубежом в 29 странах. Участки открылись в 06:00 (04:00 мск) и будут работать до 20:00 (18:00 мск). В комиссии уточнили, что в списки избирателей включено более 4,9 млн граждан страны. Для отслеживания избирательного процесса работают 145 международных наблюдателей, представляющих различные международные организации, освещают выборы более 300 представителей местных и зарубежных средств массовой информации.
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