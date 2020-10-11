За нарушение масочного режима Премьер Баварии предложил ввести штраф в 250 евро
11:15 11.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр германской федеральной земли Бавария Маркус Зёдер предложил ввести по всей ФРГ штраф в 250 евро за нарушение масочного режима. Об этом он заявил в интервью "Бильд ам зонтаг", которое было опубликовано в воскресенье.
"В условиях растущего числа инфицированных нужно ввести единый штраф в 250 евро за отсутствие маски", - сказал он. По его словам, ситуация уже сейчас напоминает ту, что складывалась весной. "Если будем медлить с действиями, то возможен повторный "локдаун" (режим жесткой изоляции - прим. ТАСС)", - предположил Зёдер.
На данный момент жителям ФРГ необходимо носить защитные маски в магазинах, транспорте и общественных учреждениях. В Мюнхене и Кельне масочный режим также ввели на некоторых городских площадях и пешеходных улицах. Не исключено, что такая мера будет принята и в других городах. Нарушение масочного режима на территории всей Германии влечет за собой штраф, однако его размер по регионам различается. Почти во всех федеральных землях он существенно ниже 250 евро.
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