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Итоги консультаций по Нагорному Карабаху в Москве Алиев оценил положительно

12:00 11.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что положительно оценивает итоги консультаций глав МИД Азербайджана и Армении по нагорнокарабахскому конфликту, которые прошли в Москве по инициативе российской стороны. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК, вышедшему в эфир в воскресенье.

"Я оцениваю в целом позитивно, потому что в заявлении, которое было распространено по итогам переговоров, говорится, что по гуманитарным соображениям объявляется режим прекращения огня, а также, что имело принципиальную важность и это была позиция Азербайджана, что начинаются субстантивные переговоры между Арменией и Азербайджаном и подтверждается неизменность формата переговоров", - сказал Алиев. Таким образом он оценил итоги состоявшейся в Москве встречи глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Ильхам Алиев заявил, что не может назвать конкретной даты для начала переговоров между Азербайджаном и Арменией об урегулировании карабахского конфликта. "Мы готовы начать завтра, поэтому все зависит от действий Минской группы ОБСЕ, их графика работы. Наша сторона готова начать незамедлительно", - сказал он.

При этом Алиев добавил, что позиция Баку остается неизменной и предусматривает восстановление территориальной целостности Азербайджана, возврат азербайджанцев в места их первоначального проживания в районе нагорнокарабахского конфликта.

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