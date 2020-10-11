На выборах в Сейм премьер Литвы проголосовал за преемственность в политике
12:10 11.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава правительства Литвы Саулюс Сквернялис на проходящих в воскресенье выборах в Сейм (однопалатный парламент) республики проголосовал за продолжение линии правящей коалиции. "Свой голос я отдал за те политические силы, которые обеспечат преемственность деятельности правительства", - заявил он журналистам.
Премьер выразил надежду на успех партий, которые составляют правящую коалицию. "Партии центра и левые партии успешно работали в Сейме и правительстве и выдержали непростой экзамен пандемии", - сказал Сквернялис.
На избирательный участок премьер прибыл в санитарной маске, как того требуют организаторы проходящих в условиях пандемии выборов. Внутри он в первую очередь продезинфицировал руки специальной жидкостью. В кабине для голосования Сквернялис воспользовался собственной ручкой для заполнения бюллетеня. Это тоже является рекомендацией Главизбиркома, чтобы до минимума свести на участках для голосования посторонние контакты. Если человек забыл маску и ручку, ему их выдадут на месте. Ручки после каждого избирателя дезинфицируют. "Надеюсь, что такие выборы у нас в первый и в последний раз", - отметил премьер.
Первый тур очередных выборов в Сейм Литвы проходит 11 октября, второй тур намечен на 25 октября. Участки для голосования открыты до 20:00 по местному времени (совпадает с мск). Всего правом голоса обладают более 2,4 млн человек. Выборы считаются состоявшимися при явке не ниже 25%.
НОВОСТИ
- 13:20 11.10.2020
- От Папы Римского потребовали извинений за ущерб от колонизации Америки в XVI веке
- 13:10 11.10.2020
- Число госпитализированных с коронавирусом в Москве выросло на 12% за последнюю неделю
- 13:00 11.10.2020
- Инцидент с пассажирским теплоходом в Подмосковье проверяет транспортная прокуратура
- 12:00 11.10.2020
- Итоги консультаций по Нагорному Карабаху в Москве Алиев оценил положительно
- 11:15 11.10.2020
- За нарушение масочного режима Премьер Баварии предложил ввести штраф в 250 евро
- 11:05 11.10.2020
- За шесть часов явка на президентских выборах в Таджикистане составила 46,4% - ЦИК
- 10:00 11.10.2020
- При столкновении поезда с автобусом в Таиланде более 30 человек пострадали и 20 погибли
- 09:40 11.10.2020
- Данные о новой межконтинентальной баллистической ракете КНДР анализируются в Пентагон
- 09:30 11.10.2020
- В столице Киргизии ситуации стабилизировалась - комендатура
- 09:20 11.10.2020
- Как замену истребителям F-2 Японии рассматривает беспилотники - агентство
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать