На выборах в Сейм премьер Литвы проголосовал за преемственность в политике

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава правительства Литвы Саулюс Сквернялис на проходящих в воскресенье выборах в Сейм (однопалатный парламент) республики проголосовал за продолжение линии правящей коалиции. "Свой голос я отдал за те политические силы, которые обеспечат преемственность деятельности правительства", - заявил он журналистам.

Премьер выразил надежду на успех партий, которые составляют правящую коалицию. "Партии центра и левые партии успешно работали в Сейме и правительстве и выдержали непростой экзамен пандемии", - сказал Сквернялис.

На избирательный участок премьер прибыл в санитарной маске, как того требуют организаторы проходящих в условиях пандемии выборов. Внутри он в первую очередь продезинфицировал руки специальной жидкостью. В кабине для голосования Сквернялис воспользовался собственной ручкой для заполнения бюллетеня. Это тоже является рекомендацией Главизбиркома, чтобы до минимума свести на участках для голосования посторонние контакты. Если человек забыл маску и ручку, ему их выдадут на месте. Ручки после каждого избирателя дезинфицируют. "Надеюсь, что такие выборы у нас в первый и в последний раз", - отметил премьер.

Первый тур очередных выборов в Сейм Литвы проходит 11 октября, второй тур намечен на 25 октября. Участки для голосования открыты до 20:00 по местному времени (совпадает с мск). Всего правом голоса обладают более 2,4 млн человек. Выборы считаются состоявшимися при явке не ниже 25%.