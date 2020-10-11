Инцидент с пассажирским теплоходом в Подмосковье проверяет транспортная прокуратура

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту повреждения пассажирского теплохода "Бородино" на Оке в городском округе Луховицы Московской области. Об этом журналистам сообщили в пресс- службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

"Рязанская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с пробоиной носовой части двухпалубного пассажирского теплохода в Луховицком районе Московской области. На место происшествия выехал Рязанский транспортный прокурор Алексей Сидоров", - сообщили в надзорном ведомстве.

Как сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, судно пришвартовано к берегу, его осматривают следователи. "В настоящее время организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и ущерба", - отметила Марковская.