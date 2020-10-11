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От Папы Римского потребовали извинений за ущерб от колонизации Америки в XVI веке

13:20 11.10.2020

От Папы Римского потребовали извинений за ущерб времен испанской колонизации Америки XVI века, сообщает lenta.ru.

Послание президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора передала лично Папе Франциску супруга Беатрис Гутьеррес, которая находится с официальным визитом в ЕС.

«Настаиваю, чтобы по случаю этих событий и католическая церковь, и испанская монархия, и мексиканское государство принесли публичные извинения коренным народам, которые стали жертвами позорнейших злодеяний, были лишены имущества и земли и находились в подчинении со времен конкисты 1521 года до недавнего прошлого», — говорится в послании


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