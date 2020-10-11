От Папы Римского потребовали извинений за ущерб от колонизации Америки в XVI веке

13:20

От Папы Римского потребовали извинений за ущерб времен испанской колонизации Америки XVI века, сообщает lenta.ru.

Послание президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора передала лично Папе Франциску супруга Беатрис Гутьеррес, которая находится с официальным визитом в ЕС.

«Настаиваю, чтобы по случаю этих событий и католическая церковь, и испанская монархия, и мексиканское государство принесли публичные извинения коренным народам, которые стали жертвами позорнейших злодеяний, были лишены имущества и земли и находились в подчинении со времен конкисты 1521 года до недавнего прошлого», — говорится в послании



