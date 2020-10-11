От Папы Римского потребовали извинений за ущерб от колонизации Америки в XVI веке
13:20 11.10.2020
От Папы Римского потребовали извинений за ущерб времен испанской колонизации Америки XVI века, сообщает lenta.ru.
Послание президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора передала лично Папе Франциску супруга Беатрис Гутьеррес, которая находится с официальным визитом в ЕС.
«Настаиваю, чтобы по случаю этих событий и католическая церковь, и испанская монархия, и мексиканское государство принесли публичные извинения коренным народам, которые стали жертвами позорнейших злодеяний, были лишены имущества и земли и находились в подчинении со времен конкисты 1521 года до недавнего прошлого», — говорится в послании
НОВОСТИ
- 13:10 11.10.2020
- Число госпитализированных с коронавирусом в Москве выросло на 12% за последнюю неделю
- 13:00 11.10.2020
- Инцидент с пассажирским теплоходом в Подмосковье проверяет транспортная прокуратура
- 12:10 11.10.2020
- На выборах в Сейм премьер Литвы проголосовал за преемственность в политике
- 12:00 11.10.2020
- Итоги консультаций по Нагорному Карабаху в Москве Алиев оценил положительно
- 11:15 11.10.2020
- За нарушение масочного режима Премьер Баварии предложил ввести штраф в 250 евро
- 11:05 11.10.2020
- За шесть часов явка на президентских выборах в Таджикистане составила 46,4% - ЦИК
- 10:00 11.10.2020
- При столкновении поезда с автобусом в Таиланде более 30 человек пострадали и 20 погибли
- 09:40 11.10.2020
- Данные о новой межконтинентальной баллистической ракете КНДР анализируются в Пентагон
- 09:30 11.10.2020
- В столице Киргизии ситуации стабилизировалась - комендатура
- 09:20 11.10.2020
- Как замену истребителям F-2 Японии рассматривает беспилотники - агентство
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать