Троих корреспондентов ТАСС задержали в Минске при освещении акций протеста
14:00 11.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По словам корреспондентов, сотрудники ОМОН поместили их в автобус на проспекте Победителей и отвезли ко Дворцу спорта, где пересадили в другой автомобиль. Впоследствии журналистам сообщили, что их везут в Октябрьское РУВД.
Все корреспонденты ТАСС работают в Минске с аккредитацией МИД Белоруссии нового образца.
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