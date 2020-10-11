Троих корреспондентов ТАСС задержали в Минске при освещении акций протеста

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Троих корреспондентов ТАСС - Наталию Федосенко, Гавриила Григорова и Валерия Степченкова - задержали в воскресенье в Минске при освещении акций протеста. Об этом сообщили сами корреспонденты, связавшись по телефону с редакцией.



По словам корреспондентов, сотрудники ОМОН поместили их в автобус на проспекте Победителей и отвезли ко Дворцу спорта, где пересадили в другой автомобиль. Впоследствии журналистам сообщили, что их везут в Октябрьское РУВД.



Все корреспонденты ТАСС работают в Минске с аккредитацией МИД Белоруссии нового образца.





