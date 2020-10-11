По факту разлива топлива в Красноярском крае возбуждено уголовное дело

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Красноярский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России возбудил уголовное дело по факту разлива дизельного топлива в реку Ангара в Кежемском районе Красноярского края, где 10 октября ввели муниципальный режим ЧС. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

"Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту разлива дизельного топлива в реку Ангара, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ ("Хранение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, создавшие угрозу причинения существенного вреда окружающей среде" - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.