По факту разлива топлива в Красноярском крае возбуждено уголовное дело
14:10 11.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Красноярский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России возбудил уголовное дело по факту разлива дизельного топлива в реку Ангара в Кежемском районе Красноярского края, где 10 октября ввели муниципальный режим ЧС. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
"Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту разлива дизельного топлива в реку Ангара, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ ("Хранение и иное обращение отходов с нарушением установленных правил, создавшие угрозу причинения существенного вреда окружающей среде" - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.
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