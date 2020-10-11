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Тест на коронавирус вице-президента Ирана дал положительный результат - агентство

15:00 11.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тест на коронавирус главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), вице-президента по атомной энергетике Али Акбара Салехи дал положительный результат. Об этом сообщило в воскресенье агентство Фарс.

Отмечается, что в настоящий момент Салехи находится дома на карантине.

19 сентября глава штаба по противодействию распространению вируса в столичной провинции Тегеран Алиреза Зали заявил, что на территории региона началась третья волна распространения инфекции. 3 октября власти столицы приняли решение закрыть рестораны, мечети, спортивные клубы, парикмахерские и музеи на фоне новой волны заболевания.

В последние дни в Иране возобновился рост числа случаев заражения. Относительное падение показателей наблюдалось в конце лета: 31 августа суточный прирост заболеваемости упал до минимума за последние недели - 1 642. После этого число новых инфицированных вновь начало расти и последние двенадцать дней превышало отметку в 3,5 тыс. человек в сутки. Официально о начале второй волны распространения коронавируса в Иране было объявлено 15 июля.

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