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Помощник президента Азербайджана утверждает, что Армения нарушает перемирия в Карабахе

15:10 11.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев выступил с утверждением, что армянская сторона в субботу предпринимала действия, нарушающие режим прекращения огня в гуманитарных целях на некоторых участках в Нагорном Карабахе.

"На некоторых участках линии соприкосновения армянская сторона нарушает режим прекращения огня", - заявил Гаджиев на брифинге в воскресенье.

По его словам, "с азербайджанской стороны если что-то предпринимается, то только против легитимных военных целей". Он добавил, что в субботу армянские войска предпринимали попытки отбить город Джебраил и поселок Гадрут, но были отброшены.



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