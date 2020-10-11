Помощник президента Азербайджана утверждает, что Армения нарушает перемирия в Карабахе

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев выступил с утверждением, что армянская сторона в субботу предпринимала действия, нарушающие режим прекращения огня в гуманитарных целях на некоторых участках в Нагорном Карабахе.

"На некоторых участках линии соприкосновения армянская сторона нарушает режим прекращения огня", - заявил Гаджиев на брифинге в воскресенье.

По его словам, "с азербайджанской стороны если что-то предпринимается, то только против легитимных военных целей". Он добавил, что в субботу армянские войска предпринимали попытки отбить город Джебраил и поселок Гадрут, но были отброшены.







