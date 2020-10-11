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Всех корреспондентов ТАСС задержанных в Минске при освещении акций протеста отпустили

16:00 11.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все корреспонденты ТАСС - Юрий Шамшур, Гавриил Григоров и Валерий Степченков, - задержанные ранее в воскресенье в Минске при освещении акций протеста, отпущены из Октябрьского РУВД белорусской столицы. Об этом сообщили сами корреспонденты, связавшись по телефону с редакцией.

Григоров и Степченков были задержаны повторно и вновь отпущены после проверки документов. Позже на связь вышел Шамшур, который ранее также был задержан при освещении акций протеста, и сообщил, что его тоже отпустили.

Все корреспонденты ТАСС работают в Минске с аккредитацией МИД Белоруссии нового образца.

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