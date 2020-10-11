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Колонны протестующих в Минске разогнали водометами и светошумовыми гранатами

17:00 11.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силовики в Минске в воскресенье применили водометы для разгона колонны протестующих, которые направлялись от Дворца спорта в сторону проспекта Независимости, передает корр. ТАСС.

Помимо водометов, были применены светошумовые гранаты, и люди стали разбегаться.

После этого протестующие разделились на несколько колонн. Одна из них двинулась в сторону СИЗО КГБ на улице Володарского. По пути силовики остановили их с применением водометов. Около СИЗО выставлены усиленные кордоны.

Задержания начались в районе кафедрального собора Сошествия Святого Духа. Толпа стала рассеиваться по окрестным дворам.


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