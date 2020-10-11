Колонны протестующих в Минске разогнали водометами и светошумовыми гранатами
17:00 11.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силовики в Минске в воскресенье применили водометы для разгона колонны протестующих, которые направлялись от Дворца спорта в сторону проспекта Независимости, передает корр. ТАСС.
Помимо водометов, были применены светошумовые гранаты, и люди стали разбегаться.
После этого протестующие разделились на несколько колонн. Одна из них двинулась в сторону СИЗО КГБ на улице Володарского. По пути силовики остановили их с применением водометов. Около СИЗО выставлены усиленные кордоны.
Задержания начались в районе кафедрального собора Сошествия Святого Духа. Толпа стала рассеиваться по окрестным дворам.
НОВОСТИ
- 18:00 11.10.2020
- Из-за роста случаев заражения коронавирусом украинские власти ужесточат карантин
- 16:00 11.10.2020
- Всех корреспондентов ТАСС задержанных в Минске при освещении акций протеста отпустили
- 15:10 11.10.2020
- Помощник президента Азербайджана утверждает, что Армения нарушает перемирия в Карабахе
- 15:00 11.10.2020
- Тест на коронавирус вице-президента Ирана дал положительный результат - агентство
- 14:10 11.10.2020
- По факту разлива топлива в Красноярском крае возбуждено уголовное дело
- 14:00 11.10.2020
- Троих корреспондентов ТАСС задержали в Минске при освещении акций протеста
- 13:20 11.10.2020
- От Папы Римского потребовали извинений за ущерб от колонизации Америки в XVI веке
- 13:10 11.10.2020
- Число госпитализированных с коронавирусом в Москве выросло на 12% за последнюю неделю
- 13:00 11.10.2020
- Инцидент с пассажирским теплоходом в Подмосковье проверяет транспортная прокуратура
- 12:10 11.10.2020
- На выборах в Сейм премьер Литвы проголосовал за преемственность в политике
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать