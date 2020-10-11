Из-за роста случаев заражения коронавирусом украинские власти ужесточат карантин
18:00 11.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские власти приняли решение усилить карантин в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
"Во время последнего совещания у президента Украины принят ряд важных решений по борьбе с эпидемией [вызываемого коронавирусом заболевания] СOVID-19. Наши приоритеты остаются неизменными: всесторонне укрепляем систему здравоохранения; выборочно, где ощутимо не страдает экономика, усиливаем карантин; вводим реальную ответственность для руководителей за несоблюдение карантина", - написал он на своей странице в "Фейсбуке".
Радуцкий уточнил, что среди принятых решений - временный перевод высших учебных заведений на дистанционное обучение. "Уже есть несколько вспышек заражения сотрудников и студентов, а также смертельные случаи. На прошлой неделе умер декан географического факультета Киевского национального университета им. Шевченко", - аргументировал он. Изменения могут коснуться и школьного образования. "Осенние каникулы в школах должны начаться раньше. Дату начала каникул определяет местная власть, но оптимально, если каникулы стартуют уже на следующей неделе, до 15 октября", - написал Радуцкий.
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