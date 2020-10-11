0
0
131
НОВОСТИ

Из-за роста случаев заражения коронавирусом украинские власти ужесточат карантин

18:00 11.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти приняли решение усилить карантин в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

"Во время последнего совещания у президента Украины принят ряд важных решений по борьбе с эпидемией [вызываемого коронавирусом заболевания] СOVID-19. Наши приоритеты остаются неизменными: всесторонне укрепляем систему здравоохранения; выборочно, где ощутимо не страдает экономика, усиливаем карантин; вводим реальную ответственность для руководителей за несоблюдение карантина", - написал он на своей странице в "Фейсбуке".

Радуцкий уточнил, что среди принятых решений - временный перевод высших учебных заведений на дистанционное обучение. "Уже есть несколько вспышек заражения сотрудников и студентов, а также смертельные случаи. На прошлой неделе умер декан географического факультета Киевского национального университета им. Шевченко", - аргументировал он. Изменения могут коснуться и школьного образования. "Осенние каникулы в школах должны начаться раньше. Дату начала каникул определяет местная власть, но оптимально, если каникулы стартуют уже на следующей неделе, до 15 октября", - написал Радуцкий.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:00 11.10.2020
Из-за нарушений перемирия в Карабахе Красный Крест не может начать работу
0
73
17:00 11.10.2020
Колонны протестующих в Минске разогнали водометами и светошумовыми гранатами
0
254
16:00 11.10.2020
Всех корреспондентов ТАСС, задержанных в Минске при освещении акций протеста, отпустили
0
249
15:10 11.10.2020
Помощник президента Азербайджана утверждает, что Армения нарушает перемирия в Карабахе
0
341
15:00 11.10.2020
Тест на коронавирус вице-президента Ирана дал положительный результат - агентство
0
273
14:10 11.10.2020
По факту разлива топлива в Красноярском крае возбуждено уголовное дело
0
274
14:00 11.10.2020
Троих корреспондентов ТАСС задержали в Минске при освещении акций протеста
0
370
13:20 11.10.2020
От Папы Римского потребовали извинений за ущерб от колонизации Америки в XVI веке
0
403
13:10 11.10.2020
Число госпитализированных с коронавирусом в Москве выросло на 12% за последнюю неделю
0
380
13:00 11.10.2020
Инцидент с пассажирским теплоходом в Подмосковье проверяет транспортная прокуратура
0
414

Возврат к списку