Из-за нарушений перемирия в Карабахе Красный Крест не может начать работу
19:00 11.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) в Нагорном Карабахе не может начать свою работу, пока приходят сообщения о нарушении режима прекращения огня с обеих сторон конфликта, сообщила ТАСС в воскресенье ответственная по связям с общественностью миссии в регионе Этери Мусаелян.
"Чтобы мы начали работать, нужно дождаться, чтобы соблюдался режим прекращения огня. С обеих сторон линии соприкосновения постоянно идут сообщения СМИ о том, что стреляют, есть жертвы. Пока не будет полного прекращения огня и гарантии безопасности для наших сотрудников, вступить в силу наше нейтральное посредничество не может", - сказала Мусаелян.
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