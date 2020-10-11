Из-за нарушений перемирия в Карабахе Красный Крест не может начать работу

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) в Нагорном Карабахе не может начать свою работу, пока приходят сообщения о нарушении режима прекращения огня с обеих сторон конфликта, сообщила ТАСС в воскресенье ответственная по связям с общественностью миссии в регионе Этери Мусаелян.

"Чтобы мы начали работать, нужно дождаться, чтобы соблюдался режим прекращения огня. С обеих сторон линии соприкосновения постоянно идут сообщения СМИ о том, что стреляют, есть жертвы. Пока не будет полного прекращения огня и гарантии безопасности для наших сотрудников, вступить в силу наше нейтральное посредничество не может", - сказала Мусаелян.