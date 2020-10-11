0
0
22
НОВОСТИ

Из-за нарушений перемирия в Карабахе Красный Крест не может начать работу

19:00 11.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) в Нагорном Карабахе не может начать свою работу, пока приходят сообщения о нарушении режима прекращения огня с обеих сторон конфликта, сообщила ТАСС в воскресенье ответственная по связям с общественностью миссии в регионе Этери Мусаелян.

"Чтобы мы начали работать, нужно дождаться, чтобы соблюдался режим прекращения огня. С обеих сторон линии соприкосновения постоянно идут сообщения СМИ о том, что стреляют, есть жертвы. Пока не будет полного прекращения огня и гарантии безопасности для наших сотрудников, вступить в силу наше нейтральное посредничество не может", - сказала Мусаелян.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 11.10.2020
Из-за роста случаев заражения коронавирусом украинские власти ужесточат карантин
0
167
17:00 11.10.2020
Колонны протестующих в Минске разогнали водометами и светошумовыми гранатами
0
254
16:00 11.10.2020
Всех корреспондентов ТАСС, задержанных в Минске при освещении акций протеста, отпустили
0
249
15:10 11.10.2020
Помощник президента Азербайджана утверждает, что Армения нарушает перемирия в Карабахе
0
341
15:00 11.10.2020
Тест на коронавирус вице-президента Ирана дал положительный результат - агентство
0
273
14:10 11.10.2020
По факту разлива топлива в Красноярском крае возбуждено уголовное дело
0
274
14:00 11.10.2020
Троих корреспондентов ТАСС задержали в Минске при освещении акций протеста
0
370
13:20 11.10.2020
От Папы Римского потребовали извинений за ущерб от колонизации Америки в XVI веке
0
403
13:10 11.10.2020
Число госпитализированных с коронавирусом в Москве выросло на 12% за последнюю неделю
0
380
13:00 11.10.2020
Инцидент с пассажирским теплоходом в Подмосковье проверяет транспортная прокуратура
0
414

Возврат к списку