За время протестов в Минске к административной ответственности привлекли около 3 тыс. человек - прокурор

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 3 тыс. человек привлечены к административной ответственности за весь период проведения в Минске несанкционированных массовых мероприятий. Об этом заявил в воскресенье прокурор Минска Олег Лаврухин в эфире телеканала СТВ.

"Мы можем говорить, что сегодня уже привлечено к ответственности только по городу Минску за весь этот период около трех тысяч человек. Только к административной. Из них две трети, как правило, - наказание в виде ареста, а остальные - более тысячи человек - это административные штрафы по статье 23.34 (участие в несанкционированном мероприятии - прим. ТАСС)", - отметил прокурор Минска.