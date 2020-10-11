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За время протестов в Минске к административной ответственности привлекли около 3 тыс. человек - прокурор

20:15 11.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 3 тыс. человек привлечены к административной ответственности за весь период проведения в Минске несанкционированных массовых мероприятий. Об этом заявил в воскресенье прокурор Минска Олег Лаврухин в эфире телеканала СТВ.

"Мы можем говорить, что сегодня уже привлечено к ответственности только по городу Минску за весь этот период около трех тысяч человек. Только к административной. Из них две трети, как правило, - наказание в виде ареста, а остальные - более тысячи человек - это административные штрафы по статье 23.34 (участие в несанкционированном мероприятии - прим. ТАСС)", - отметил прокурор Минска.

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