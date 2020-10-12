В Новосибирске в два раза с пятницы выросло число закрытых на карантин классов
07:50 12.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число классов, закрытых на карантин из-за выявленных случаев коронавирусной инфекции в школах Новосибирска, с пятницы возросло в два раза - с 60 до 120. Об этом сообщил во время оперативного совещания правительства в понедельник мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
В пятницу, 9 октября, в пресс-службе мэрии сообщали, что учащиеся 60 классов средних учебных заведений Новосибирска остаются на карантине из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией среди детей.
"По ковиду, в 56 школах зафиксировано 87 детей [с таким диагнозом], 120 классов находится на дистанционном образовании, закрытых школ нет", - сказал Локоть, добавив, что заболеваемость ОРВИ в школах города составляет 6%.
В конце прошлой недели он рассказал журналистам, что по- прежнему остаются закрытыми из-за коронавирусной инфекции три музыкальные школы Новосибирска. Ранее в регионе на дистанционный формат обучения были переведены ученики в 112 школах.
Министр образования области Сергей Федорчук сообщал, что власти рассматривают вариант продления осенних каникул школьников с одной недели до двух в случае ухудшения эпидситуации. Пока возврат к дистанционной форме обучения, которая была введена весной 2020 года из-за пандемии, не планируется, большинство школ продолжают работать в очном формате.
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