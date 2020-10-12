Первый после заражения коронавирусом предвыборный митинг Трампа пройдет в понедельник
08:00 12.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп в понедельник впервые с момента выявления у него нового коронавируса выступит на предвыборном митинге перед сторонниками. Это следует из графика главы государства, распространенного в воскресенье Белым домом.
Мероприятие пройдет в городе Сэнфорд (штат Флорида), его начало запланировано на 19:00 по местному времени (вторник, 02:00 мск).
Ранее намерение провести предвыборный митинг подтвердил у себя в "Твиттере" сам Трамп. "Увидимся завтра вечером во Флориде. Крупный митинг!" - написал он.
В субботу врач Трампа сообщил, что он больше не представляет опасности для окружающих с точки зрения распространения коронавируса. Ранее в воскресенье в эфире телекомпании "Фокс ньюс" президент США заявил, что у него больше нет коронавируса и выработался иммунитет к нему.
О выявлении у него и его супруги коронавируса Трамп сообщил в ночь на 2 октября. Позже в тот день глава государства прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида в городе Бетесда (штат Мэриленд). 5 октября Трамп покинул госпиталь и вернулся в Белый дом.
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