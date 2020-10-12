Ракеты, показанные на военном параде в КНДР, не смогут перехватить средство ПРО Японии - генсек кабинета
08:10 12.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Японии считает, что на недавнем военном параде в Пхеньяне были показаны ракеты, которые трудно перехватить имеющимися у Токио средствами ПРО. Об этом заявил в понедельник на пресс- конференции в японской столице генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.
"Среди показанных на параде ракет были такие, на которые, как полагают, нам трудно реагировать с помощью имеющегося сейчас потенциала, - сказал он. - Правительство будет упорно заниматься усилением возможностей противоракетной обороны, чтобы отвечать на угрозы, которые становятся все более сложными и многочисленными".
"На параде, - отметил генсек кабинета, - были показаны также ракеты, которые, возможно, относятся к классу межконтинентальных и запускаемых с подводных лодок. Мы намерены с еще большей бдительностью следить за ростом военных возможностей Северной Кореи".
Кацунобу Като подчеркнул, что Токио при этом будет тщательно сотрудничать с США, в том числе в сборе информации о ракетном потенциале КНДР.
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