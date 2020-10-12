Риск ввоза в РФ контрафакта увеличится из-за резкого повышения акциза на сигареты - Кудрин

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Резкое повышение акциза на сигареты увеличит риск ввоза в Россию контрафактной и контрабандной продукции, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Вот к этому отношусь весьма сдержанно, скорее, негативно. Не говоря уже о том, что в 2018 году правительство пообещало президенту не повышать налоги в течение шести лет. И касалось это всех налогов без исключения. Что касается акцизов, их можно каждый год повышать на уровень инфляции. Это допустимо. Но не на двадцать процентов, как сейчас на сигареты. Есть риски увеличения контрафакта и контрабанды, опять станет выгодно ввозить сюда "серую" продукцию. А у нас граница весьма прозрачная, особенно со странами ЕврАзЭС, где производят товар с меньшими акцизами", - сказал Кудрин в интервью ТАСС.

Правительство РФ приняло решение увеличить на 20% акцизы на табак с 2021 г. Статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что власти примут меры, чтобы не допустить рост доли "серого" рынка табака после повышения акцизов на табачные изделия. По его словам, в частности, будет ужесточена ответственность за продажу немаркированных сигарет.