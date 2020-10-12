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Трамп надеется заключить с Россией сделку по ядерному оружию до выборов - Axios

09:00 12.10.2020 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп надеется заключить с российским лидером Владимиром Путиным сделку по ядерному вооружению в последние дни перед выборами. Об этом сообщает Axios.

По данным источника портала, администрация Трампа считает, что у нее есть принципиальное соглашение, которое одобрит Россия.

Ранее США и Россия достигли прогресса по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на встрече в Хельсинки 5 октября. Об этом сообщил спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — единственный действующий договор между РФ и Соединенными Штатами об ограничении вооружений. Он потеряет силу после 5 февраля 2021 года. Российский лидер Владимир Путин ранее предложил продлить договор на пять лет без предварительных условий.  Газета.Ru

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