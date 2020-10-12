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НОВОСТИ

Эмомали Рахмон получил почти 91% голосов на выборах президента - ЦИК Таджикистана

09:20 12.10.2020 Источник: Эхо Москвы

Центризбирком Таджикистана утверждает, что Эмомали Рахмон получил почти 91% голосов на выборах президента. При этом итоговая явка составила более 85%. Действующий президент остается во главе Таджикистана еще на 7 лет.  Эхо Москвы

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