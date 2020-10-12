В России предлагают субсидировать аренду квартир малоимущим
09:32 12.10.2020 Источник: Известия
На программу потребуется около 400 млрд рублей в год из бюджетов разных уровней, отмечают разработчики.
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