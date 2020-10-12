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В Роспотребнадзоре рассказали о сроках выхода на плато по коронавирусу

10:00 12.10.2020 Источник: Коммерсант.ru

Эпидемиолог Роспотребнадзора ожидает выхода на плато по коронавирусу через 10-20 дней. Выход на плато по заболеваемости коронавирусом COVID-19 может произойти в России в течение следующих 10-20 дней, заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она считает, что в этот период станут заметны последствия ранее введенных ограничений.

«Возможно, это произойдет в течение следующих 10-20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября»,— сказала госпожа Пшеничная «РИА Новости». По ее словам, темпы прироста новых случаев заражения замедлятся из-за ограничительных мер. Но это произойдет не сразу, так как у COVID-19 длительный инкубационный период.  Коммерсантъ

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