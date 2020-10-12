Билл Гейтс назвал единственный способ покончить с коронавирусом

10:05 Источник: Известия

Главное условие для прекращения пандемии и возвращения к «нормальной жизни» заключается в получении «суперэффективной и доступной вакцины» от COVID-19. Такое мнение в интервью NBC высказал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

По словам бизнесмена, массовая вакцинация позволит прекратить распространение коронавирусной инфекции и покончить с заболеванием «в мировом масштабе».

Ранее Гейтс заявил, что пандемия коронавируса закончится, вероятнее всего, в 2022 году. Известия