На индексации выплат работающим пенсионерам понадобится 200 млрд - СМИ
10:32 12.10.2020 Источник: Известия
По оценке рейтингового агенства «Эксперт РА», на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам понадобится примерно 200 млрд рублей в год в виде трансфертов в бюджет ПФР. Как пояснил главный экономист агентства Антон Табах, в обоснованиях к уже существующим законопроектам указывается цифра в 184 млрд рублей, но она нуждается в уточнении.
«При возобновлении индексаций часть работников перестанет скрывать свою занятость или уходить на специальные режимы. Поэтому, с одной стороны, вырастут потенциальные выплаты, с другой, от них будут поступать взносы, что скажется на доходах ПФР. В итоге чистые дополнительные расходы составят ближе к 200 млрд в год», — заявил Антон Табах. Известия
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