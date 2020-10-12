На индексации выплат работающим пенсионерам понадобится 200 млрд - СМИ

10:32 Источник: Известия

По оценке рейтингового агенства «Эксперт РА», на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам понадобится примерно 200 млрд рублей в год в виде трансфертов в бюджет ПФР. Как пояснил главный экономист агентства Антон Табах, в обоснованиях к уже существующим законопроектам указывается цифра в 184 млрд рублей, но она нуждается в уточнении.

«При возобновлении индексаций часть работников перестанет скрывать свою занятость или уходить на специальные режимы. Поэтому, с одной стороны, вырастут потенциальные выплаты, с другой, от них будут поступать взносы, что скажется на доходах ПФР. В итоге чистые дополнительные расходы составят ближе к 200 млрд в год», — заявил Антон Табах. Известия