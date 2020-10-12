В России за сутки выявили 13 592 случая заражения коронавирусом

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом составило за сутки в России 13 592, общее число заразившихся достигло 1 312 310. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших снизился с 1,1% до 1%.

Число выписанных пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило в России за сутки 3 793. Всего вылечились от инфекции 1 024 235 пациентов. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших сократилось до 78% от общего числа заразившихся. Днем ранее этот показатель составлял почти 79%.

Число летальных исходов из- за коронавируса возросло в России за сутки на 125 против 149 днем ранее. Всего с начала эпидемии умерли 22 722 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 1,73%, следует из данных штаба.