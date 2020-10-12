Советник Пашиняна утверждает, что под давлением Анкары Баку срывает миссию РФ по Карабаху

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджанские власти под непосредственным давлением Турции срывают посредническую миссию России по Нагорному Карабаху, утверждает главный советник премьер-министра Армении Никола Пашиняна, бывший министр обороны республики, генерал-лейтенант Вагаршак Арутюнян. По его мнению, таким образом Баку пытается повысить роль Анкары в урегулировании конфликта.

"В Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) в настоящее время идут ожесточенные бои, несмотря на то, что при посредничестве РФ в Москве было принято соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях. Это означает, что Анкара всячески давит на азербайджанские власти, а те в свою очередь срывают посредническую миссию РФ с целью повысить роль Турции в урегулировании конфликта", - отметил он.