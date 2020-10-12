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Глава МИД ФРГ заявил, что предложил коллегам из стран ЕС ввести санкции против Лукашенко

11:20 12.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что предложил коллегам из стран ЕС ввести санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, поскольку насилие в стране не идет на спад.

"Мы обсудим Белоруссию. Мы вынуждены констатировать, что с момента последнего заседания ситуация не стала лучше: насилие продолжается", - утверждал Маас в понедельник по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД. Его заявление транслировала пресс-служба совета.

"Я предложил запустить процесс принятия нового пакета санкций, к лицам, в отношении которых предполагается ввести санкции, относится и Лукашенко", - сказал Маас.

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