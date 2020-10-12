Жээнбеков повторно объявил режим ЧП в Бишкеке, поскольку парламент не одобрил прежний указ
11:32 12.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во второй раз объявил режим ЧП в столице республики, поскольку первый указ не был одобрен парламентом. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главы киргизского государства.
"Президент Кыргызской Республики подписал указ, согласно которому на территории города Бишкек повторно вводится режим чрезвычайного положения", - говорится в сообщении. Данное решение принято президентом в связи с тем, что парламент "в течение трех дней не рассмотрел вопрос о ранее введенном режиме чрезвычайного положения на территории столицы".
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