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НОВОСТИ

Минфин РФ предлагает продлить действие программы льготной ипотеки до 31 декабря 2021 г.

12:00 12.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин России разработал проект постановления правительства, согласно которому программу льготной ипотеки на новостройки по ставке не более 6,5% предлагается продлить с 1 ноября 2020 года до 31 декабря 2021 года.

"Проект постановления <...> подготовлен с целью распространения действия условий льготного ипотечного кредитования граждан Российской Федерации по ставке 6,5 % годовых <...> на период до 31 декабря 2021 года", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Сумма кредитов, которую могут выдавать банки по этой программе, согласно документу, предлагается увеличить с 900 млрд рублей до 2,8 трлн рублей.

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