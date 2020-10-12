Лекарство от коронавируса могло повлиять на психику Трампа - NYT
12:05 12.10.2020 Источник: Газета.Ru
Действие лекарств, которые принимал от коронавируса президент США Дональд Трамп, могло отразиться на его психическом здоровье, и как следствие — повысить вероятность принятия им решения о применении ядерного оружия. Об этом пишет газета New York Times.
По данным издания, Трамп помимо прочих лекарств принимал дексаметазон — стероид, который может вызывать у человека чувство эйфории, внезапные приливы энергии и ощущение неуязвимости. В качестве подтверждения присутствия этих побочных эффектов газета приводит активную деятельность Трампа после выписки из больницы.
«Все будет зависеть от готовности его военного помощника не передать приказ по назначению и от готовности конкретного дежурного в центре военного командования не принять приказ к исполнению», — заявил профессор Массачусетского технологического института Випин Наранг.
Такого же мнения придерживается директор проекта информированности о ядерных вооружениях Федерации американских ученых в Вашингтоне Ханс Кристенсен.
«Ядерной кнопки не должен касаться палец президента, принимающего лекарства», — заявил он.
Ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и член палаты представителей конгресса Джейми Раскин представили законопроект о создании комиссии, которая займется оценкой здоровья, физического и психического, президента США Дональда Трампа. Газета.Ru
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