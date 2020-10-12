В результате пожара и взрывов на военном складе под Рязанью сгорели 85 строений - источник
12:20 12.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Восемьдесят пять строений, в том числе 35 жилых домов, сгорели в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в оперативных службах региона.
"После обследования установлено, что пожары, начавшиеся из-за взрывов, уничтожили 85 строений, 35 из них - жилые дома, 50 - хозяйственные постройки", - сказал источник. Он добавил, что всего было обследовано 480 строений.
Собеседник агентства напомнил, что после взрывов возникли лесные и ландшафтные пожары. "По утонченным данным, их площадь превысила 1 тыс. га: площадь ландшафтных составила 650 га, лесных - почти 360 га", - уточнил он. Все пожары ликвидированы.
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