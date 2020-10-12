СК проверяет деятельность схиархимандрита Иоанникия в обители в Ивановской области

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет проверяет деятельность схиархимандрита Иоанникия в Свято- Никольской обители в селе Чихачево Ивановской области. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК РФ.

Ранее появилась информация о том, что в адрес председателя СК Александра Бастрыкина поступило обращение депутата Государственной думы с просьбой проверить деятельность Иоанникия. К депутату обратилась жительница Ивановской области, которая утверждает, что паломникам ограничивают свободу передвижения, заставляют выполнять тяжелую работу, продавать квартиры, люди не могут покинуть обитель.

"Данная информация сейчас проверяется в рамках доследственной проверки следственными органами СК России по Ивановской области", - сообщили в ведомстве. Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.