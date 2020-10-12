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Папа Франциск пересел на водородный седан Toyota

12:32 12.10.2020

Папы римский Франциск получил новый служебный автомобиль. Специально для понтифика компания Toyota подготовила особую версию водородного седана Mirai. Как сообщает Motor1, автомобиль получил большой стеклянный навес вместо традиционной крыши, особые поручни и выдвижную лестницу.

После модернизации седан существенно прибавил в размерах. Длина машины теперь составляет более пяти метров, а высота — 2,8 метра. Кузов нового служебного автомобиля главы римской католической церкви окрашен в белый цвет.

Вносились ли какие-либо изменения в техническую часть машины неизвестно. Запаса хода Mirai составляет 483 километров. Время подзарядки автомобиля не превышает трех минут. Максимальная скорость — 178 км в час.  autonews.ru

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