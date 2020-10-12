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Кабмин вдвое снизил размер НДС на электронные и аудиокниги - Мишустин

15:00 12.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном заседании с вице-премьерами в понедельник сообщил о принятом решении снизить в два раза НДС на электронные и аудиокниги.

"Россия была и остается одной из самых читающих стран мира. Мы будем и дальше поддерживать интерес к чтению, особенно с учетом новых форматов, которые в этой сфере становятся все более популярными. Правительство приняло решение вдвое снизить налог на добавленную стоимость на электронные и аудиокниги", - сказал премьер, открывая совещание.

По его словам, льготная ставка в 10% будет распространяться на книги по образованию, науке, культуре. "Это позволит уменьшить их стоимость, сделать более доступными для покупателей и в целом поддержать отрасль, тем более что многие читатели считают их более удобными и все чаще выбирают именно электронные и аудиоформаты", - заключил Мишустин.

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