Кабмин вдвое снизил размер НДС на электронные и аудиокниги - Мишустин
15:00 12.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном заседании с вице-премьерами в понедельник сообщил о принятом решении снизить в два раза НДС на электронные и аудиокниги.
"Россия была и остается одной из самых читающих стран мира. Мы будем и дальше поддерживать интерес к чтению, особенно с учетом новых форматов, которые в этой сфере становятся все более популярными. Правительство приняло решение вдвое снизить налог на добавленную стоимость на электронные и аудиокниги", - сказал премьер, открывая совещание.
По его словам, льготная ставка в 10% будет распространяться на книги по образованию, науке, культуре. "Это позволит уменьшить их стоимость, сделать более доступными для покупателей и в целом поддержать отрасль, тем более что многие читатели считают их более удобными и все чаще выбирают именно электронные и аудиоформаты", - заключил Мишустин.
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