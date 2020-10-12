Прививку от коронавируса готовы сделать все меньше граждан США - опрос
13:20 12.10.2020 Источник: Интерфакс
Число американцев, готовых сделать себе прививку от коронавируса в случае появления сейчас вакцины, продолжает сокращаться, свидетельствуют результаты опроса Gallup.
Согласно исследованию, на данный момент вакцинироваться желают 50% респондентов, тогда как в августе этот показатель составлял 61%, в июле - 66%.
Среди различных групп наибольший интерес к вакцинации - у возрастной группы от 18 до 34 лет (62%). Менее всего заинтересованы в получении прививки люди возрастом от 35 до 54 лет (44%).
Опрос также показал, что вакцинироваться готовы больше мужчины, чем женщины. Так, 56% из опрошенных мужчин выразили желание сделать прививку вакциной в случае ее одобрения службами здравоохранения США. Среди женщин этот показатель - 44%.
Опрос проводился 14-27 сентября. В нем приняли участие около 2,7 тыс. совершеннолетних американцев.
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