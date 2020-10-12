Лукашенко готов передать некоторые президентские полномочия другим органам власти

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает целесообразным передачу некоторых своих полномочий правительству и другим органы власти. Об этом он сказал в понедельник, заслушивая доклад по развитию национальной налоговой системы с участием первого вице-премьера Николая Снопкова, министра по налогам и сборам Сергея Наливайко и министра финансов Юрия Селиверстова.

"Поскольку в последнее время много говорят о перераспределении полномочий, явно кому-то их не хватает, а в основном это правильно: правительство и другие органы власти надо догружать, снимать с президента несвойственные вопросы", - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

Он рассказал, что недавно "получил записку: предлагается 71 полномочие <…>, перенести от президента на все уровни власти". По словам Лукашенко, но это будет отдельная тема разговора.

17 августа Лукашенко, посещая Минский завод колесных тягачей, сказал, что ведется работа над вариантами изменения конституции страны, которые предусматривают перераспределение властных полномочий, отметив, что готов в этом плане "поделиться" президентскими полномочиями. По его словам, осуществлять перераспределение властных полномочий в стране надо "через конституционный процесс, а не через уличные акции". Он признал, что стране нужна новая конституция, и уже ведется соответствующая работа.