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НОВОСТИ

Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля присуждена Полу Милгрому и Роберту Уилсону

13:05 12.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля присуждена Полу Милгрому и Роберту Уилсону. Об этом объявил в понедельник Нобелевский комитет Королевской академии наук.

Награда будет вручена за усовершенствования теории аукционов и изобретения новых форматов аукционов.

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