Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля присуждена Полу Милгрому и Роберту Уилсону
13:05 12.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля присуждена Полу Милгрому и Роберту Уилсону. Об этом объявил в понедельник Нобелевский комитет Королевской академии наук.
Награда будет вручена за усовершенствования теории аукционов и изобретения новых форматов аукционов.
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