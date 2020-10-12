Главы МИД ЕС договорились вскоре ввести санкции против президента Белоруссии - источник
14:12 12.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главы МИД ЕС на встрече в Люксембурге согласовали общую позицию ЕС по введению санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Как сообщил ТАСС в понедельник европейский дипломатический источник, толчком для этого решения послужила инаугурация белорусского лидера.
"Главы МИД согласовали единую позицию о включении в санкционный список для Белоруссии [президента] Александра Лукашенко, принимая во внимание его инаугурацию после выборов, которые не были свободными и справедливыми", - заявил собеседник агентства.
Формальное утверждение дополнений в черный список и их вступление в силу произойдет позднее, указал другой источник. "Министры договорились продолжить работу по включению в [черный] список новых фигурантов, включая Лукашенко", - заявил европейский дипломат.
Он отметил, что эта позиция будет озвучена на саммите ЕС 15-16 октября. Затем внешнеполитическая служба подготовит новую редакцию черного списка, которая вступит в силу после ее формального утверждения в Совете ЕС и публикации в Официальном журнале ЕС.
Практика показывает, что на полную реализацию всей этой процедуры может уйти от недели до нескольких месяцев. До заседания Совета ЕС на уровне глав МИД ряд стран сообщества предлагал воздержаться от адресных санкций против Александра Лукашенко, чтобы сохранить возможность для диалога с Минском.
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