0
0
89
НОВОСТИ

Историк Соколов признал в суде вину в убийстве аспирантки

14:32 12.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в суде признал вину, передает корр. ТАСС.

"Да, признаюсь. Признаю себя виновным", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 12.10.2020
Два сотрудника посольства Болгарии объявлены персонами нон грата в России - МИД РФ
0
28
15:00 12.10.2020
Кабмин вдвое снизил размер НДС на электронные и аудиокниги - Мишустин
0
61
14:17 12.10.2020
Столичный "Ленком" могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID-19
0
110
14:12 12.10.2020
Главы МИД ЕС договорились вскоре ввести санкции против президента Белоруссии - источник
0
131
14:00 12.10.2020
Лукашенко готов передать некоторые президентские полномочия другим органам власти
0
167
13:32 12.10.2020
Приближающийся к Земле "астероид" является частью старой ракеты - NASA
0
188
13:27 12.10.2020
Сбер поощрит клиентов в ходе акции "Спасибо, что вы в маске"
0
170
13:20 12.10.2020
Прививку от коронавируса готовы сделать все меньше граждан США - опрос
0
211
13:05 12.10.2020
Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля присуждена Полу Милгрому и Роберту Уилсону
0
211
13:00 12.10.2020
СК проверяет деятельность схиархимандрита Иоанникия в обители в Ивановской области
0
229

Возврат к списку