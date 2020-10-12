0
0
0
НОВОСТИ

Два сотрудника посольства Болгарии объявлены персонами нон грата в России - МИД РФ

15:12 12.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в рамках ответных мер объявила персонами нон грата двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"12 октября посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата", - отметили в дипведомстве.

Там указали, что данный шаг является "ответной зеркальной мерой".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 12.10.2020
Кабмин вдвое снизил размер НДС на электронные и аудиокниги - Мишустин
0
61
14:32 12.10.2020
Историк Соколов признал в суде вину в убийстве аспирантки
0
104
14:17 12.10.2020
Столичный "Ленком" могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID-19
0
110
14:12 12.10.2020
Главы МИД ЕС договорились вскоре ввести санкции против президента Белоруссии - источник
0
131
14:00 12.10.2020
Лукашенко готов передать некоторые президентские полномочия другим органам власти
0
167
13:32 12.10.2020
Приближающийся к Земле "астероид" является частью старой ракеты - NASA
0
188
13:27 12.10.2020
Сбер поощрит клиентов в ходе акции "Спасибо, что вы в маске"
0
170
13:20 12.10.2020
Прививку от коронавируса готовы сделать все меньше граждан США - опрос
0
211
13:05 12.10.2020
Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля присуждена Полу Милгрому и Роберту Уилсону
0
211
13:00 12.10.2020
СК проверяет деятельность схиархимандрита Иоанникия в обители в Ивановской области
0
229

Возврат к списку