Два сотрудника посольства Болгарии объявлены персонами нон грата в России - МИД РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в рамках ответных мер объявила персонами нон грата двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"12 октября посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата", - отметили в дипведомстве.

Там указали, что данный шаг является "ответной зеркальной мерой".