Два сотрудника посольства Болгарии объявлены персонами нон грата в России - МИД РФ
15:12 12.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в рамках ответных мер объявила персонами нон грата двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.
"12 октября посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата", - отметили в дипведомстве.
Там указали, что данный шаг является "ответной зеркальной мерой".
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