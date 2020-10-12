Алиев заявил о взятии под контроль ВС Азербайджана еще ряда населенных пунктов в Карабахе
15:32 12.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что азербайджанская армия взяла под контроль еще ряд населенных пунктов в Карабахе, о них будет объявлено позже.
"Могу сказать, что несколько населенных пунктов находятся под полным нашим контролем, просто мы пока не вошли в них, так как с военной точки зрения необходимости в этом нет. Но через определенное время мы объявим об этом", - сказал азербайджанский лидер в понедельник в интервью турецкому телеканалу "Хабер Глобал".
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