Алиев заявил о взятии под контроль ВС Азербайджана еще ряда населенных пунктов в Карабахе

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что азербайджанская армия взяла под контроль еще ряд населенных пунктов в Карабахе, о них будет объявлено позже.

"Могу сказать, что несколько населенных пунктов находятся под полным нашим контролем, просто мы пока не вошли в них, так как с военной точки зрения необходимости в этом нет. Но через определенное время мы объявим об этом", - сказал азербайджанский лидер в понедельник в интервью турецкому телеканалу "Хабер Глобал".