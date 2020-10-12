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Главы МИД ЕС поддержали идею санкций в связи с инцидентом с Навальным - финский МИД

16:00 12.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД ЕС поддержали предложение Франции и Германии по санкциям в отношении России в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщил в понедельник журналистам на пресс- конференции глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

"Была выражена политическая поддержка предложению Франции и Германии по санкциям. Подготовкой займутся рабочие группы Евросоюза", - сказал он. По словам Хаависто, речь идет об индивидуальных санкциях.

Ранее источник ТАСС сообщил, что практической возможности ввести санкции пока нет, поскольку ЕС не установил конкретных подозреваемых.

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