Главы МИД ЕС поддержали идею санкций в связи с инцидентом с Навальным - финский МИД

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД ЕС поддержали предложение Франции и Германии по санкциям в отношении России в связи с инцидентом с блогером Алексеем Навальным. Об этом сообщил в понедельник журналистам на пресс- конференции глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

"Была выражена политическая поддержка предложению Франции и Германии по санкциям. Подготовкой займутся рабочие группы Евросоюза", - сказал он. По словам Хаависто, речь идет об индивидуальных санкциях.

Ранее источник ТАСС сообщил, что практической возможности ввести санкции пока нет, поскольку ЕС не установил конкретных подозреваемых.