Созданная в РФ система борьбы с коронавирусом позволяет избежать полного локдауна - Песков
16:12 12.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Созданная в России система по борьбе с коронавирусом позволяет при нынешнем росте заболеваемости не переходить к полному локдауну. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, по какой причине осенний рост заболеваемости коронавирусом не приводит к повторному введению ограничительных мер.
Песков заверил, что для властей РФ "жизнь и здоровье людей - это абсолютный приоритет, а все остальное следует далее". В то же время, по его словам, сейчас сформирован "больший запас прочности" по сравнению с периодом первой волны эпидемии. Представитель Кремля пояснил, что "сейчас разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, <…> подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивает возможность для более эффективного и быстрого излечения".
"Все это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун", - заявил Песков.
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