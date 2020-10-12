Созданная в РФ система борьбы с коронавирусом позволяет избежать полного локдауна - Песков

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Созданная в России система по борьбе с коронавирусом позволяет при нынешнем росте заболеваемости не переходить к полному локдауну. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, по какой причине осенний рост заболеваемости коронавирусом не приводит к повторному введению ограничительных мер.

Песков заверил, что для властей РФ "жизнь и здоровье людей - это абсолютный приоритет, а все остальное следует далее". В то же время, по его словам, сейчас сформирован "больший запас прочности" по сравнению с периодом первой волны эпидемии. Представитель Кремля пояснил, что "сейчас разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, <…> подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивает возможность для более эффективного и быстрого излечения".

"Все это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун", - заявил Песков.