Тихановская отвергла возможность принудительного диалога с властями
16:32 12.10.2020 Источник: Интерфакс
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отвергла возможность принудительного диалога с властями, высказавшись за продолжение мирных протестов с требованием новых выборов.
"Мы продолжаем действовать мирно и стоять на своём: требовать переговоров о новых выборах. Мы не верим в диалог под дулом автомата. Раньше режим торговался с политзаключенными как заложниками, с ЕС, чтобы получить желаемое. Теперь они торгуются с собственным народом, и это говорит только об одном: мы сумели заставить их слушать нас", - говорится в заявлении Тихановской, опубликованнов в понедельник в её тelegram-канале.
По ее словам, белорусы должны остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые выборы.
"Прошедшие выходные показали, что режим продолжает общаться с белорусским народом только на языке насилия. Мы не виновны в этом насилии, мы его никогда не провоцировали - и в этом наша сила", - заявила Тихановская.
Экс-кандидат в президенты настаивает на продолжении мирного протеста. "Это сильный протест. Свою слабость они (власти) сейчас пытаются спрятать за вспышками свето-шумовых гранат, за попыткой сделать нас такими же, как они. Мы сильнее. Мы не отступим, и я поддержу всех, кто продолжит мирное народное движение, демонстрируя достоинство и силу", - указала Тихановская.
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